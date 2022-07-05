Кишинёв, , 14:48 — REGNUM В полицию Кишинёва 5 июля поступили сообщения о «минировании» зданий всех судов в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции Молдавии.

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Отмечается, что неизвестные сообщили о взрывных устройствах в судах, расположенных в районах Буюкань, Ботаника, Рышкань и Центр. Также подобные сообщения были про Кишинёвскую апелляционную палату и международный аэропорт в Кишинёве.

Территории вокруг «заминированных» зданий оцеплены. Специалисты проверяют сообщения.

Стоит отметить, накануне в Кишинёве было два ложных сообщения о «бомбе» в столичном аэропорту. Оба раза там проводили эвакуацию.