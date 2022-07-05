Париж, 5 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о поездке в Новую Каледонию, посвященной «институциональному будущему» острова, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Министр внутренних дел отправится в Новую Каледонию 26 июля вместе с Жан-Франсуа Каренко, новым министром-делегатом по делам заморских территорий Франции, «чтобы со смирением и уважением выслушать местных жителей».

«По просьбе президента и премьер-министра я найду время, чтобы посмотреть, как мы можем вместе построить институциональное будущее острова», — заявил Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция репатриировала 35 несовершеннолетних детей и 16 женщин, которые находились в лагерях для заключенных джихадистов в Сирии.

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