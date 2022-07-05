Москва, 5 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Освобождение города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) стало самой успешной операцией на территории страны. Об этом 5 июля рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

По его мнению, успех на этом направлении оказался настолько ошеломительным, что о проведении подготовки и непосредственно освобождении населенного пункта будут рассказывать в военных вузах.

«Касательно проведения спецоперации, могу сказать, что Лисичанск войдет в историю, его будут преподавать в военных вузах, как самую успешную операция на территории ЛНР. То, что произошло в Лисичанске переплюнуло те победы, которые мы достигли ранее», — сказал Марочко.