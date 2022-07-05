Нарын, Киргизия, 5 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров 4 июля, подписал указ о назначении Алтынбека Эргешова на пост полномочного представителя главы государства в Нарынской области.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Ранее он работал начальником управления по подготовке решений президента и правительства администрации главы государства и возглавлял совет директоров Государственной ипотечной компании, а в период с января по ноябрь 2009 года был помощником президента Киргизии Курманбека Бакиева.

На посту губернатора Эргешов сменит Сабыркула Ашимбаева, который занимал должность полномочного представителя правительства, а затем полномочного представителя президента в Нарынской области восемь с половиной месяцев.

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