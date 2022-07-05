Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ростовская область поможет Донбассу в закладке урожая 2023 года, обеспечив аграриев Донецкой и Луганской Народных Республик семенами зерновых и зернобобовых культур. Об этом журналистам 5 июля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Потребности в семенах пшеницы мы обеспечиваем на территории [Ростовской] области на 450%. Это значит, что у нас очень хороший запас. У нас в полном объёме достаточно семян зерновых, зернобобовых, чтобы обеспечить и Донецкую, и Луганскую Народные Республики, в случае необходимости и другие территории», — приводит слова главы региона ТАСС.

В Ростовской области работают 44 семеноводческие организации. Посевной материал труженикам села понадобится осенью 2022 года.