Рабат, 5 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Марокко началось рассмотрение дела о попытке прорыва мигрантами границы испанского анклава Мелилья. Об этом 5 июля сообщает информационное агентство MAP.

Мигранты

По данным журналистов, суд первой инстанции города Надор провёл первое заседание по делу, фигурантами по которому проходят 36 человек.

Как сообщается, большая часть фигурантов является нелегальными мигрантами. Их также подозревают в нападениях на сотрудников силовых структур Марокко.

Ранее сообщалось, что 24 июня группа мигрантов, вооружённых холодным оружием и дубинками напала на марокканских пограничников, дислоцированных в районе границы с испанским анклавом Мелилья. В результате нападения погибли несколько офицеров пограничной службы, десятки человек получили ранения.