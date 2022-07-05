Сеул, , 14:00 — REGNUM 5 июля заместитель командующего войсками Южной Кореи и США генерал Ким Сын Гём вступил в должность председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Ким Сын Гём стал первым генералом, который возглавил комитет без парламентских слушаний по утверждению его кандидатуры.

Известно, что слушания не состоялись из-за межпартийных споров по поводу формирования парламентских комитетов.

Ким Сын Гём сменит в должности генерала военно-воздушных сил Вон Ин Чхоля, который возглавлял комитет с сентября 2020 года.

Ким Сын Гём поступил на военную службу в 1986 году. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе, заместителя начальника штаба сухопутных войск, начальника штаба 3-го пехотного корпуса.

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