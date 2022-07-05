Сеул, 5 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. 5 июля заместитель командующего войсками Южной Кореи и США генерал Ким Сын Гём вступил в должность председателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что Ким Сын Гём стал первым генералом, который возглавил комитет без парламентских слушаний по утверждению его кандидатуры.

Известно, что слушания не состоялись из-за межпартийных споров по поводу формирования парламентских комитетов.

Ким Сын Гём сменит в должности генерала военно-воздушных сил Вон Ин Чхоля, который возглавлял комитет с сентября 2020 года.

Ким Сын Гём поступил на военную службу в 1986 году. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе, заместителя начальника штаба сухопутных войск, начальника штаба 3-го пехотного корпуса.