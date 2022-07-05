Лугано, , 13:54 — REGNUM Инфраструктуру Украины придётся восстанавливать долго, начать эту работу нужно прямо сейчас. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 5 июля в ходе конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.

Антониу Гуттериш United States Mission Geneva

Обращаясь к участникам конференции в видеоформате, генсек ООН отметил, что восстановление разрушенных домов, школ, больниц и других объектов займёт годы. Сейчас готовится основа для реконструкции и восстановления объектов критически важной инфраструктуры.

«Это долгий путь, но он должен начаться сейчас», — подчеркнул Гутерреш.

По его словам, ООН и международные партнёры оказывают помощь примерно 9 млн человек на Украине. Вместе с украинским правительством идёт работа по устранению угрозы, связанной с неразорвавшимися боеприпасами.

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