Париж, 5 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство утверждает, что высокие цены на газ и опасения по поводу поставок замедлят рост спроса на ископаемое топливо в ближайшие годы, передает 5 июля Associated Press.

rhodesj Газовая конфорка

В докладе, опубликованном во вторник 5 июля, агентство прогнозирует, что мировой спрос на природный газ вырастет на 140 млрд кубометров в период с 2021 по 2025 год. Это меньше половины роста в размере 370 млрд куб. м, наблюдавшегося за предыдущие пять лет, включая вызванный пандемией спад потребления.

Пересмотр прогнозов в основном связан с предполагаемым замедлением экономического роста, а не с переходом покупателей с газа на уголь, нефть или возобновляемые источники энергии. Хотя при сжигании природного газа выделяется меньше CO2, чем при сжигании других видов ископаемого топлива, метан, выделяющийся в процессе добычи, является существенным фактором изменения климата.

Газовые рынки «демонстрируют признаки сужения», заявил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Усилия стран Европейского союза по отказу от российского газа вызовут сокращение трубопроводного экспорта из России на 55-75%, считают в МЭА. В то же время европейские закупки сжиженного природного газа привели к тому, что в Европу направились поставки, предназначенные для других регионов, таких как Азия, на которую, по прогнозам, придется половина роста спроса к 2025 году.

«Сейчас мы наблюдаем неизбежные скачки цен, поскольку страны по всему миру конкурируют за поставки СПГ, но самым устойчивым ответом на глобальный энергетический кризис является более эффективное использование энергии и ускорение перехода на чистую энергию», — сказал Садамори.