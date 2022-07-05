Бишкек, , 13:37 — REGNUM За первые четыре месяца 2022 года в Киргизию завезли 9 499 автомобилей. По данным национального статистического комитета, это в 3,2 раза превышает импорт за аналогичный период 2021 года, передаёт «24.kg».

Автомобили Michael Gil

Большая часть автотранспорта прибыла в республику из Грузии — 3 237 машин. На втором месте по объёму поставок оказалась Россия — 1 950 машин. А на третьем месте расположилась Южная Корея — 1 823 машины.

Затем следуют США, которые импортировали в Киргизию 844 автомобиля, Литва — 534, Япония — 392, Казахстан — 240 и Китай — 236.

Остальные автомобили завезли в республику из Объединённых Арабских Эмиратов, Канады, Германии, Турции, Белоруссии, Армении и ещё 12 государств ближнего и дальнего зарубежья.

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