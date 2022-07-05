Москва, , 13:35 — REGNUM Сохранение языкового многообразия является важным направлением государственной национальной политики, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. С таким приветственным адресом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 июля обратился к участникам международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов», которая открылась в стенах Общественной палаты РФ.

Магомедсалам Магомедов Kremlin.ru

«Россия — страна огромного культурного наследия, — зачитал послание Магомедова руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — Сохранение языкового многообразия является важным направлением государственной национальной политики. Большинство народов России на протяжении веков развивались на территории современного российского государства. Их история, языки и литература внесли свой вклад в российскую культуру. Государство конституционно гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия и признает равные права всех языков народов Российской Федерации на их развитие».

Напомним, что 5 июля в Москве в здании Общественной палаты РФ начала работу международная конференция «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».