Белгород, 5 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Новую коммунальную технику для весенне-летних видов работ вручили главам районов и городских округов в Белгороде 5 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Техника для коммунальных служб

Для 16 муниципалитетов приобрели тракторы, экскаваторы, мусоровозы и универсальные коммунальные машины, всего 43 единицы техники.

«В прошлом году в муниципальные образования региона было передано 624 единицы, в этом году мы уже вручили 56 единиц, 43 вручаем сейчас, и до конца года ещё 94 единицы поступят в распоряжение муниципальных образований. Очень важно, что мы приобрели разнообразную и многофункциональную технику. Это позволяет коммунальным службам эффективно работать в разное время года, ликвидировать последствия любых погодных условий», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В 2021–2022 годах из областного бюджета на покупку спецтранспорта было выделено почти 2,5 млрд рублей.