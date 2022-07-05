Луганск, 5 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Разминирование Лисичанска и Северодонецка, ранее освобождённых от киевских боевиков, начали войска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 5 июля рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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«Приступили к разминированию городов Лисичанск и Северодонецк, а также прилегающих населенных пунктов. Уже на сегодня разминировано около двух гектаров местности», — сказал он.

Также Марочко уточнил, что разминирование названных городов является очень большой проблемой, так как они «буквально усеяны минами».

При этом подполковник НМ ЛНР рассказал, что инженерными подразделениями ведётся организация понтонных переправ в населённые пункты ля перевозки в них гуманитарных грузов.

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