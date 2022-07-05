Лаудар, , 13:14 — REGNUM Взрыв прогремел в центральном районе города Лаудар в йеменской провинции Абьян. Об этом сообщает Belqees-TV.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным журналистов, инцидент произошёл утром 5 июля в районе городского рынка. По предварительным данным, причиной взрыва стала диверсия на оружейном складе.

Взрывом было разрушено здание склада и несколько близлежащих строений. Как сообщается, в результате взрыва десятки человек погибли и получили ранения.

Точное количество пострадавших пока неизвестно, поскольку местные спасательные службы продолжают операцию по извлечению пострадавших из-под завалов. По данным журналистов, местная больница не справляется с приёмом пострадавших, их планируется доставить в соседние города.