Москва, 5 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон о создании банка данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Gov.ru Василий Пискарёв

«Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность профилактической работы, выявить региональные связи и методы работы экстремистов по привлечению новых адептов в их организации», — отметил Пискарёв.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России ликвидированы или запрещены по решению суда в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности» свыше 90 общественных объединений и религиозных организаций. В реестр экстремистских материалов, который ведет Минюст России, на данный момент включено 5291 наименование.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о банке данных экстремистских материалов. Сведения, содержащиеся в банке данных экстремистских материалов, являются информацией ограниченного доступа и предоставляются должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ.