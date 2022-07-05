Москва, 5 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об аренде охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно закону, Росгвардия установит порядок выдачи гражданам России и иностранным гражданам охотничьего оружия и патронов к нему, а также порядок учета и возврата оружия.

Документы, необходимые для приобретения, ввоза и вывоза из России гражданского оружия иностранными гражданами составленные на иностранном языке без дублирования в них записей на русском языке, представляются в Росгвардию или ее территориальный орган с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Специально прописывается, что по окончании охоты охотничье оружие и неизрасходованные патроны к нему возвращаются собственнику такого оружия либо его уполномоченному представителю.

Кроме того, устанавливается, что для получения разрешения на ношение и использование охотничьего оружия гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, обязан представить в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства заявление, а также документы, предусмотренные положениями федерального закона «Об оружии» для граждан РФ, обращающихся за получением лицензии на приобретение охотничьего оружия, с учетом особенностей, в отношении граждан РФ, проходящих службу в государственной военизированной организации и имеющих воинское звание либо специальное звание или классный чин юстиции.

Граждане РФ, обратившиеся за получением разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, и граждане РФ, имеющие разрешение на ношение и использование охотничьего оружия, обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Срок действия разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, выдаваемого гражданину РФ, составляет пять лет.