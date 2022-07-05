Москва, 5 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который модернизирует механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Документ расширяет круг получателей госуслуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, предусмотрев отнесение к получателям этой госуслуги также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости для поиска подходящей работы.

Решение об оказании содействия в переезде и переселении будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина.

Также документ модернизирует механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. В частности, исключается необходимость согласования на федеральном уровне проектов региональных программ. Региональные правительства смогут утверждать перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональной программы.

В рамках формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период субъекты РФ будут предоставлять сведения о финансовом обеспечении реализации региональных программ, необходимых для планирования средств федерального бюджета на очередной год и на плановый период, сведения о численности работников, которых планируется привлечь из других субъектов в рамках региональной программы, и о работодателях — участниках программы.