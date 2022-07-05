Москва, 5 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, который уточняет отдельные положения законодательства о градостроительной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, на Севастополь распространены особенности градостроительной деятельности Москвы и Санкт-Петербурга. Этими изменениями Севастополь вводится в ряд статей кодекса, в которых упоминание о нем было упущено.

Также закон предусматривает ряд изменений для строительного комплекса. В частности, появляется возможность вносить изменения в генеральные планы на часть территории для населенных пунктов. С 2 месяцев до 15 дней сокращается срок согласования региональных нормативов градостроительного проектирования.

Правительство получает полномочия по регулированию критериев отнесения строений и сооружений к строениям вспомогательного использования и сможет определять случаи, когда не требуется экспертиза проектной документации.