Москва, , 12:44 — REGNUM Часть поставленного на Украину западного вооружения попадает на чёрный рынок и идёт на Ближний Восток. Об этом 5 июля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны России

В ходе селекторного совещания он рассказал о судьбе оружия, которое поставляет Запад на территорию Украины.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок», — сказал министр.

Он также назвал объём поставленного Западом Украине оружия — около 28 тысяч тонн.