Москва, 5 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат, они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна».

Согласно изменениям, единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу с 1 января 2023 г.

Территориальные органы Пенсионного фонда России предлагается считать территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с одновременным присоединением к ним территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Предусматривается, что функции и полномочия учредителя Фонда пенсионного и социального страхования РФ от имени РФ осуществляет правительство РФ, а координацию его деятельности — Минтруд.

Пакет изменений также предусматривает, что с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Кроме того, предполагается объединение всех льготных категорий плательщиков страховых взносов в три группы.

«Дворцы» Пенсионного фонда будут использоваться для социальных нужд.

Совфед обсудит закон 7 июля.