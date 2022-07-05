Москва, 5 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Территории у посольства Великобритании в Москве присвоено название площадь Луганской Народной Республики. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Имя в честь ЛНР получила ранее безымянная территория, расположенная вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат. Решение о соответствующем переименовании было принято путем голосования на портале «Активный гражданин».

Ранее территория у посольства США в Москве была переименована в площадь Донецкой Народной Республики.