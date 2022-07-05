Берлин, 5 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Скрытые недостатки экономики Германии, которые десятилетиями маскировались евро, делая немецкие товары более конкурентоспособными за рубежом, теперь вырываются наружу. Вопрос заключается в том, сможет ли экономическая модель страны выстоять, а если нет, то что это может означать для еврозоны, пишет 5 июля The Telegraph.

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Если мировой финансовый кризис положил конец эпохе гиперглобализации, то мало какие экономики оказались в более уязвимом положении, чем Германия.

Со времен объединения Германия превратилась в открытую, интегрированную в мировую торговлю и ориентированную на экспорт страну. Эта стратегия работала в течение десятилетий; теперь же она представляет собой огромную проблему. Перед правительством канцлера Олафа Шольца стоит незавидная задача: ослабить зависимость Германии от России и Китая и найти альтернативу глобализации.

«Немецкая экономическая модель еще не умерла, — говорит профессор международной экономики Мюнхенского университета Далия Марин. — Но ее высокая зависимость от международной торговли подразумевает, что в меняющихся экономических и геополитических условиях Германия столкнется с более серьезными проблемами, чем большинство других развитых стран».

У многих европейских стран торговый баланс был нарушен из-за взлета цен на энергоносители. Но промышленный сектор Германии особенно зависит от энергии, на него в 2021 году пришлось 37% потребления газа.

Германия импортирует около 60% потребляемой энергии. Половина всего импорта газа и угля и треть всего импорта нефти приходится на Россию.

Сейчас Берлину приходится ускоренными темпами отвыкать от российских углеводородов. Однако глава энергетического регулятора страны предупредил, что выделенных на это кредитов в 15 млрд евро может оказаться недостаточно.

В то же время Германия заняла более настороженную позицию по отношению к своему второму крупнейшему экспортному рынку — Китаю, который не проявил геополитического единодушия с Европой. Немецкая промышленность встретила ухудшение отношений с Китаем едва ли не с ужасом. В интервью газете Bild am Sonntag глава Немецкой федерации профсоюзов Ясмин Фахими сказала: «Целые отрасли промышленности находятся под угрозой окончательного краха: алюминий, стекло, химическая промышленность».

А на прошлой неделе исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что инфляция еще больше вырастет, если Германия сократит объем бизнеса с Китаем. Дисс заявил в интервью Der Spiegel, что «Германия будет выглядеть совершенно иначе», если отвернется от Китая, и предупредил, что такой шаг повредит росту, благосостоянию и занятости.

Экономика Германии нездорова. И общая валюта еврозоны означает, что ее болезнь может оказаться заразной.