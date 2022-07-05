Москва, 5 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Солдаты срочной службы не направляются в зону проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

В ходе селекторного совещания в Москве министр обороны подтвердил, что военнослужащие по призыву не задействуются в спецоперации.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия создала гуманитарные коридоры для судов в Чёрном и Азовском морях.