Москва, 5 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Не всё иностранное вооружение, которое страны Запада поставляют Украине, попадает к украинским военным. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 5 июля на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

Оружие, отметил он, идёт на чёрный рынок и на Ближний Восток.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны также заявил, что поставками оружия западные страны затягивают конфликт на Украине. Киеву уже поставили более 28 тыс. тонн военных грузов.

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