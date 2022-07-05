Москва, 5 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Около ста иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины, сложили оружие за последние десять дней. Ещё 170 уничтожены, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 июля на селекторном совещании в Минобороны России.

Pfo.gov.ru Сергей Шойгу

Он отметил, что количество действующих на Украине иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний уменьшилось в результате успешного наступления российских сил и подразделений республик Донбасса.

«За последние десять дней 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сказал Шойгу.

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