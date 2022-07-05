Джакарта, 5 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число случаев заражения штаммами «Омикрона» BA.4 и BA.5 увеличилось до 1179, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Три человека, которые подверглись воздействию штамма BA.5, скончались.

Штаммы «Омикрона» выявили в ряде регионов Индонезии, таких как Бали, Бантен, Центральная Ява, Восточная Ява, Южный Сулавеси и Джакарта.

Кроме того, из 1179 случаев 527 были мужчинами, а 652 — женщинами.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин с супругой отправился в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж.

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