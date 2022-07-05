Пекин, 5 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному с 2017 по 2021 год, численность китайских белых дельфинов в южно-китайской провинции Гуандун достигла около 1100 особей, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Дельфин

Исследование, проведенное в национальном природном заповеднике китайских белых дельфинов в устье реки Чжуцзян, показало, что за пять лет их численность выросла с 937 примерно до 1100. Между тем, доля молодых дельфинов выросла с менее чем 10% до 13%, что свидетельствует об улучшении возрастной структуры в заповеднике.

Китайские белые дельфины находятся под первоклассной государственной охраной, а устье реки Чжуцзян является основным местом обитания этого вида в Китае. По данным заповедника, неуклонный рост популяции дельфинов тесно связан с усилением Китаем защиты морской экологической среды в последние годы.