Канберра, 5 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Пчеловоды в австралийском штате Новый Южный Уэльс получили короткую передышку в своей отчаянной борьбе за сдерживание клеща варроа, паразита, убивающего пчел. Однако пчеловоды в соседнем Квинсленде теперь нервно наблюдают за введением еще одной красной зоны недалеко от границы. Об этом 5 июля сообщил телеканал Nine News.

Waugsberg Пчелы

С последним обнаружением клеща варроа в Наррабри, в 400 км к северу от Ньюкасла, где крошечный паразит был впервые обнаружен 22 июня, ситуация сразу же стала опасной для отрасли. Но наихудшие опасения, что клещ органически распространился на север штата, рассеялись, по крайней мере, на данный момент.

Прошлой ночью в министерстве промышленности Нового Южного Уэльса подтвердили, что варроатоз, обнаруженный в ульях в Наррабри, был эпидемиологически связан с распространением клеща варроа в районе Ньюкасла. Чиновники тут же установили новую красную зону вокруг объекта, который находится примерно в 150 км к югу от границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда.

Теперь фермеры из Квинсленда опасаются, что и их плел придется уничтожать.