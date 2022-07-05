Донецк, , 11:54 — REGNUM В Донецке возросло число погибших в результате обстрела со стороны военных Украины. Об этом 5 июля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

«В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число погибших возросло до двух человек, ещё два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Напомним, ранее было известно об одной жертве обстрела. Погибла женщина 1980 года рождения. Также при обстреле ВСУ были ранены мужчина 1989 года рождения и женщина 1959 года рождения.

Читайте также: Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 мм

Как сообщало ИА REGNUM, атака с позиций в населённом пункте Первомайское по Киевскому району Донецка была зафиксирована 5 июля в 10:45 (совпадает с мск). По району было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Ранее по теме: При обстреле ВСУ Киевского района Донецка погибла мирная жительница