Сидней, Австралия, 5 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс решило покончить с забастовкой железнодорожников в Сиднее и подало жалобу с требованием прекратить акцию в Комиссию по честному труду. Однако 5 июля стало известно, что независимый орган постановил, что железнодорожники не нарушают условия проведения забастовок, передает телеканал NineNews.

Mota.ru Железная дорога

Ожидается, что забастовка в Сиднее продолжится 6 июля с новой силой. В результате этого тысячи жителей крупнейшего мегаполиса Австралии столкнутся с задержками в расписании при поездах по железным дорогам.

6 и 8 июля будет работать только 70% городского железнодорожного парка, хотя это больше, чем 30%, первоначально запланированные профсоюзом.

Ожидается, что очередные слушания в Комиссии по честному труду состоятся 7 июля.