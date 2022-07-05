Москва, 5 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сейчас Россия ведёт борьбу за своё историческое будущее, она победит в противостоянии с Западом. Об этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 5 июля на церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.

Svklimkin Сергей Нарышкин

Он подчеркнул, что страна переживает очень важный и ответственный период своей истории.

«Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил о проработке Польшей сценариев фактического расчленения Украины.

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