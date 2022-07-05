Токио, , 11:42 — REGNUM Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова японского премьера Фумио Кисиды о планах установить «потолок цен» на российскую нефть.

Дмитрий Медведев

Кисида заявил, что новый механизм будет установлен на уровне вполовину от нынешней стоимости.

Медведев в ответ в личном телеграм-канале перевёл слова Кисиды »с японского на русский». По его словам, нефти на рынке окажется существенно меньше, а цена её — выше.

«Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ», — написал замглавы Совета.

При этом у Японии, отметил Медведев, не будет ни нефти, ни газа из России.

«Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — добавил он.