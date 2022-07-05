Москва, , 11:41 — REGNUM Российская авиация и артиллерия поразила три пункта управления, два склада с боеприпасами и оружием, а также радиолокационную станцию комплекса ПВО С-300 ВСУ, сообщили 5 июля в Министерстве обороны РФ.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово Донецкой Народной Республики, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что живая сила и военная техника украинских боевиков поражена в 63 районах.