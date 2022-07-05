Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Учёные из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в ходе экспедиции «Северный полюс-41» изучат структуры радиоизлучений сверхнизких и очень низких частот в приполюсной части Арктики. Исследования будут проходить силами учёных из ААНИИ и Полярного геофизического института РАН. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического НИИ.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Платформа «Северный полюс»

Результаты исследований будут использованы в дальнейшем при прогнозировании воздействия космического излучения, который влияет на радиотехническое оборудование, мобильную и цифровую связь, а также на объекты IT-сферы. Данные помогут исследовать воздействие солнечного ветра на магнитное поле Земли, как он влияет на погоду и самочувствие населения.

«При проведении исследований будет производиться приём радиосигналов в диапазоне частот от 30 до 15 000 Гц с последующим их спектральным анализом. Многофункциональный цифровой приёмник, предназначенный для регистрации двух горизонтальных магнитных и вертикальной электрической компонент поля СНЧ/ОНЧ излучений у земной поверхности, будет установлен на ледостойкой платформе «Северный полюс». Наблюдения такого радиоизлучения преследует несколько целей: исследование физики солнечно-земных связей и антропогенного влияния на ионосферу Земли», — отмечает пресс-служба.

Отметим, что основная цель предстоящей экспедиции — комплексные исследования в системе «атмосфера — ледяной покров — океан» в высоких широтах Северного Ледовитого океана в годовом цикле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые сформировали научную программу экспедиции «Северный полюс-41», которая отправится в Арктику на ледостойкой платформе «Северный полюс» в сентябре.