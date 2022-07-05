Брюссель, 5 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Финляндии и Швеции 5 июля подписали официальные протоколы о вступлении в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире военной организации в Брюсселе. Ранее Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свои планы по членству в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция предупредила Финляндию и Швецию о возможной блокировке вступления, если не будут исполнены обязательства перед Анкарой.