Пекин, 5 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Заявления американского министра финансов Джанет Йеллен о якобы «нерыночных» мерах торгово-экономической политики Китая являются несоответствующими действительности. Об этом 5 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Американская сторона упрекает Китай в применении нерыночных мер в процессе торгового взаимодействия. Это утверждение не соответствует действительности», — сказал он.

Также Чжао Лицзянь отметил, что достигнутые Китаем в течение последних 40 лет успехи объясняются успешными реформами и проведением последовательной политикой по усилению открытости.

«Это также произошло благодаря использованию рыночных механизмов», — пояснил официальный представитель МИД КНР, добавив, что, по его мнению, динамичный рост экономики Китая выгоден и для самой страны, и для остального мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен во время разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ заявила, что меры экономической политики Китая якобы являются «несправедливыми и нерыночными».