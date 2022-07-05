Париж, 5 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн «не будет добиваться доверия парламентариев» после общеполитического заявления перед парламентом. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран после первого заседания совета министров нового правительства.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Принимая к сведению тот факт, что президентская коалиция имеет лишь относительное большинство в Национальной ассамблее, Оливье Веран утверждает, что не уверен в получении вотума доверия.

Элизабет Борн, по словам Оливье Верана, должна помешать оппозиционным группам «свергнуть» правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Николя Ревель, бывший руководитель аппарата Жана Кастекса в резиденции премьер-министра, был назначен главой организации Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

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