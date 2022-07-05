Париж, , 11:00 — REGNUM Давление на французские больницы продолжает расти, сообщает Le Figaro.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Во Франции госпитализировано 16 638 пациентов с COVID-19 против 16 278 человек днем ранее. Из них 978 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 97 человек. За последние сутки во Франции выявили 24 418 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Николя Ревель, бывший руководитель аппарата Жана Кастекса в резиденции премьер-министра, был назначен главой организации Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

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