Париж, , 10:43 — REGNUM Николя Ревель, бывший руководитель аппарата Жана Кастекса в резиденции премьер-министра, был назначен главой организации Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В возрасте 56 лет Николя Ревель сменил Мартина Хирша, который в течение почти десяти лет руководил ведущей французской группой больниц.

Николя Ревель работал в администрации премьер-министра, он является прекрасным знатоком системы здравоохранения, руководил отделом медицинского страхования в период с 2014 по 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Яир Лапид встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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