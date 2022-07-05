Исламабад, 5 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Не менее десяти военнослужащих сил безопасности Пакистана были ранены при взрыве в округе Северный Вазиристан в северо-западной провинции страны Хайбер-Пахтунхва, который осуществил террорист-смертник. Об этом 5 июля сообщает газета Dawn со ссылкой на пакистанское минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

По информации ведомства, теракт произошёл в городе Мирали, когда террорист-смертник подорвал взрывное устройство около автоколонны с военнослужащими сил специального назначения страны.

Также указывается, состояние трех их десяти пострадавших солдат является критическим, и они доставлены в больницы. При этом уточняется, что сейчас на месте происшествия проводится антитеррористическая операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля не менее 19 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в овраг в эго-западной провинции Пакистана Белуджистан.