Южно-Сахалинск, 5 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 8 июля состоится выездная сессия ВЭФ-2022, на которой в контексте реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности обсудят проблемы и развитие электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

ИА REGNUM ВЭФ

Читайте также: На Сахалине почти в два раза за год увеличилось количество электромобилей

Участники сессии обсудят также создание ветропарка на Сахалине и водородного кластера на Камчатке, развитие беспилотного, подключенного транспорта и инфраструктуры.

Также будет поднят вопрос производства в России транспортных средств с уменьшенным углеродным следом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за год почти в два раза увеличилось количество электромобилей — со 146 до 280.