Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM На Сахалине за год почти в два раза увеличилось количество электромобилей — со 146 до 280, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сахалинцы чаще стали отдавать предпочтение электромобилям в связи с активным развитием зарядной инфраструктуры. Также для таких автовладельцев в 2021 году транспортный налог был снижен в 2 раза, а в 2022 году его вовсе обнулили.

«Помимо экономичности, электротранспорт является экологически чистым. Учитывая задачи по достижению углеродной нейтральности в 2025 году, правительство Сахалинской области активно поддерживает всех участников рынка электротранспорта. Электромобили — существенный инструмент декарбонизации экономики», — пояснил министр энергетики Сахалина Михаил Гузенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории острова Сахалин будет запущен эксперимент по отработке механизмов углеродной нейтральности. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.