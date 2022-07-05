Тбилиси, 5 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Министерство финансов Грузии направит на рассмотрение в парламент законопроект о деятельности микробанков. Об этом 4 июля сообщил в ходе брифинга глава минфина Лаша Хуцишвили.

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Он рассказал, что у микробанков размер надзорного капитала предлагается сделать 10 млн лари (около $3,4 по курсу). При этом для обычных банков он составляет 50 млн лари, а для микрофинансовых организаций — 1 млн лари.

«С одной стороны, у микробанков будут более дешёвые ресурсы, с другой стороны — конкуренция должна обеспечить снижение процентных ставок», — сказал Хуцишвили.

Министр отметил, что за микробанками будет упрощённый надзор, но их деятельность останется под контролем Нацбанка. Новые финансовые организации смогут кредитовать мелких предпринимателей или фермеров.

Стоит отметить, что в Грузии зарегистрированы 14 банков и 37 микрофинансовых организаций. Уровень годовой инфляции в стране в июне достиг почти 13%.