Лондон, 5 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта 2022 года превысила 1800 долларов США за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В начале торгов 5 июля стоимость фьючерсов поднялась выше отметки 1800 долларов за тысячу кубометров. Цены растут примерно на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость фьючерсов накануне на лондонской бирже впервые с марта превысила 1750 долларов.