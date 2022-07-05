Цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. кубометров
Лондон, 5 июля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта 2022 года превысила 1800 долларов США за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
В начале торгов 5 июля стоимость фьючерсов поднялась выше отметки 1800 долларов за тысячу кубометров. Цены растут примерно на 3%.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость фьючерсов накануне на лондонской бирже впервые с марта превысила 1750 долларов.