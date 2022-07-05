Мадрид, 5 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой в заключительном, 14-м туре турнира претендентов, который проходит в Мадриде.

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По итогам 14 партий Непомнящий набрал 9,5 очка. Ранее он досрочно стал победителем турнира претендентов.

Теперь Непомнящий должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.