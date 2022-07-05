Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Задержанная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену. Об этом 5 июля сообщает The Washington Post.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Я понимаю, как много у вас дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и о других задержанных американцах. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы вернуть нас домой», — написала Грайнер.

Она сообщила, что на президентских выборах в США в 2020 году голосовала за Байдена. «Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — заявила она.

В феврале баскетболистку, прибывшую рейсом из Нью-Йорка, задержали в аэропорту Шереметьево. У неё нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом, которая, по данным экспертизы, представляла собой наркосодержащее «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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