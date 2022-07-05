Екатеринбург, 5 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Уровень рентабельности предприятий в сфере металлургии снизится, но Минпромторг не хотел бы этого допустить. Об этом в интервью РИА Новости в рамках международной выставки «Иннопром-2022» заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

«Металлургические предприятия сокращают объемы производства невостребованного сортамента, и сейчас мы наблюдаем последствия: загрузка производственных мощностей отечественных предприятий в июне текущего года в среднем снизилась на 25% по сравнению с апрелем текущего года. Это понижение вкупе с тридцатипроцентным снижением цен на металлопродукцию на российском рынке может привести к тому, что уровень рентабельности предприятий значительно снизится — нам бы не хотелось этого допустить», — сказал Мантуров.

По его словам, металлургия на сегодняшний день испытывает сложности — в частности, в области логистики, курсов валют и снижения спроса на продукцию на внутреннем рынке.