Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. На Камчатке в ДТП на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково погибли медведица и медвежонок. Ещё один маленький косолапый скрылся в лесу, написало со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии края Владимира Гордиенко ИА «Кам 24».

Mytaganrog.com ДТП

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На дороге не было следов ДТП, поэтому специалисты пришли к выводу, что медведей сбил грузовик.

Туши животных утилизируют.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возле детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» был замечен бурый медведь. Всех детей закрыли в корпусах, на место прибыли охотоведы, написало astv.ru.