Южно-Сахалинск, , 11:47 — REGNUM На Сахалине возле детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» был замечен бурый медведь. Всех детей закрыли в корпусах, на место прибыли охотоведы, сообщило astv.ru.

Медведь

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Как рассказали в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалина, прибывшие на место специалисты обследовали территорию. Позже поступила информация, что медведя заметили уже в черте посёлка Березняки.

Охотоведы останутся на месте до тех пор пока косолапый хищник не уйдёт в лес. В случае угрозы людям медведя отстрелят.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки по Амурской области мэр города Тында Марина Михайлова увидела на обочине дороги двух медведей.